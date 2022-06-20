Нужно оставить вмятины. Промоутер Джошуа призвал разрушить Усика

Эдди Хирн рассказал свой рецепт для AJ, как ему взять реванш у украинского чемпиона

Эдди Хирн высказался о бое Усик - Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинец Александр Усик в прошлом году победил британца Энтони Джошуа. Успех сделал нашего боксера чемпионом по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Теперь оппонентов ждет повторный поединок, который пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, что требуется его подопечному для реванша.

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"Нужно быть собой и не переживать, как стать техничным и лучшим в боксе. Ему нужно использовать свои преимущества – колоссальную скорость и мощь. Ему нужно просто разрушить Усика.

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Однако не нужно безрассудно бросаться вперед. Нужно быть умным и срезать углы отхода для соперника. Энтони нужно оставить вмятины в теле Усика, который не сможет сдерживать постоянное давление. Но первая половина боя будет очень важной. Джошуа должен выйти с сразу же нанести тяжелые удары, чтобы замедлить Александра и выбить его из ритма. Думаю, мы увидим очень хороший поединок".

К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа. На профессиональном уровне Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях.