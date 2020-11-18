Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Ну что, ушлепки, закрыли рты?" Редкач принял у себя крушителя Ломаченко (фото)

18 ноября, 10:16

Олег Люлька Олег Люлька

Иван встретился в своем зале с Теофимо Лопесом, благодаря победе которого над Ломой "поднял" 48 тысяч долларов

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, встретился в своем тренировочном зале в Лос-Анджелесе с американцем Теофимо Лопесом, который в октябре одолел по очкам в Лас-Вегасе Василия Ломаченко и стал королем легкого веса. Напомним, в этом бою ненавистник Ломы Редкач яро болел за Лопеса и прочил ему победу.

Реклама

Читайте также: "Братья хохлы, можете сало отправить почтой": скандальный пост украинского боксера Редкача о ценах

"Разрушитель мифов" и "Убийца легенд" у нас в гостях. Добро пожаловать к нам в дом, бро, – подписал совместное фото с Теофимо Лопесом у себя в Instagram Иван Редкач, положив руку на плечо американского обидчика Ломаченко. – Есть люди, которые говорят и отвечают за то, что говорят. А есть те, которые надувают щеки, отрываются от земли, а потом уходят в небытие и становятся больше никому не интересными. Буду стараться быть интересным и отвечать за то, о чем говорю. Есть на кого равняться".

"P.S. Трештокеры, балаболы, клоуны, пиз##ны, смешные ушлепки – как там их еще называли? Ну что – закрыли все свои рты и приникли, умники?" – едко добавил Редкач.

Читайте также: Скандальный украинский боксер Редкач назвал Байдена "спонсором войны на Майдане"

Напомним, в бою Ломаченко – Лопес Редкач поставил 25 тысяч долларов на американца. Таким образом, чистый выигрыш Ивана на поражении Василия составил 48 тысяч долларов.

Реклама

Видео прооперированного Ломаченко после боя с Лопесом

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксеры Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына ЛукашенкоХоккей
Промоутер Поветкина призвал Усика приготовиться к поражению
Промоутер Поветкина призвал Усика приготовиться к поражениюБокс
Нокаутом в четвертом раунде один из лучших боксеров мира Кроуфорд завершил бой с Бруком
Нокаутом в четвертом раунде один из лучших боксеров мира Кроуфорд завершил бой с БрукомБокс
Человек-нокаут из Британии бросил вызов Усику. Он хочет реванш за поражение в любителях
Человек-нокаут из Британии бросил вызов Усику. Он хочет реванш за поражение в любителяхБокс
Лопес побил Ломаченко со сломанной ногой в двух носках
Лопес побил Ломаченко со сломанной ногой в двух носкахБокс
"Ну что, ушлепки, закрыли рты?" Редкач принял у себя крушителя Ломаченко (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять