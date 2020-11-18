"Ну что, ушлепки, закрыли рты?" Редкач принял у себя крушителя Ломаченко (фото)

Иван встретился в своем зале с Теофимо Лопесом, благодаря победе которого над Ломой "поднял" 48 тысяч долларов

Скандальный украинский боксер Иван Редкач, проживающий в США, встретился в своем тренировочном зале в Лос-Анджелесе с американцем Теофимо Лопесом, который в октябре одолел по очкам в Лас-Вегасе Василия Ломаченко и стал королем легкого веса. Напомним, в этом бою ненавистник Ломы Редкач яро болел за Лопеса и прочил ему победу.

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"Разрушитель мифов" и "Убийца легенд" у нас в гостях. Добро пожаловать к нам в дом, бро, – подписал совместное фото с Теофимо Лопесом у себя в Instagram Иван Редкач, положив руку на плечо американского обидчика Ломаченко. – Есть люди, которые говорят и отвечают за то, что говорят. А есть те, которые надувают щеки, отрываются от земли, а потом уходят в небытие и становятся больше никому не интересными. Буду стараться быть интересным и отвечать за то, о чем говорю. Есть на кого равняться".

"P.S. Трештокеры, балаболы, клоуны, пиз##ны, смешные ушлепки – как там их еще называли? Ну что – закрыли все свои рты и приникли, умники?" – едко добавил Редкач.

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Напомним, в бою Ломаченко – Лопес Редкач поставил 25 тысяч долларов на американца. Таким образом, чистый выигрыш Ивана на поражении Василия составил 48 тысяч долларов.

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Видео прооперированного Ломаченко после боя с Лопесом

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

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