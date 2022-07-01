Нравится разбивать лица! Соперник Усика пытается навести страх на украинца

Энтони Джошуа признался, что любит наносить ущерб лицам соперников и получает от этого удовольствие

Джошуа уже оставлял рассечения на лице Усика

Недавно определилась дата и место боя-реванша между Усиком и Джошуа. Напомним, что сентябре 2021 года украинец одолел соперника в Лондоне, завоевав чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Тем временем, Джошуа серьезно готовится к поединку. AJ признался, что получает кайф от разбитого лица оппонента и будет готовиться к агрессивному бою против украинца.

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"Мне нравится разбивать соперникам лица. В первою бою с Усиком я нанес ему рассечение над глазом. Ранее в карьере я наносил серьезные рассечения Пулеву, Руису и другим. Мне это нравится. Одна из моих сильных сторон – сила удара. Знаю, что могу попасть очень сильно и нанести большое рассечение. Честно говоря, мне не хватает тех дней, когда я мог наносить серьезный ущерб после удара по лицу. Надеюсь, что скоро вернусь к этому".

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Отметим, что Джошуа добыл 24 победы в 26 боях, проиграв не только Александру, но и Энди Руису. А вот украинец выиграл все 19 свои поединков в карьере профи. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.