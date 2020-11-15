Нокаутом в четвертом раунде один из лучших боксеров мира Кроуфорд завершил бой с Бруком

В воскресенье утром по киевскому времени в Лас-Вегасе прошло боксерское шоу с участием Теренса Кроуфорда – одного из сильнейших в мире бойцов независимо от весовой категории. 33-летний непобедимый американец досрочно завершил очередной поединок – против британца Келла Брука.

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Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) защитил свой титул и довел количество побед до 37. Причем, 28 из них Кроуфорд добыл нокаутом. 34-летний Брук до этого выиграл 39 боев, а проигрывал лишь звездным казахстанцу Геннадию Головкину и американцу Эрролу Спенсу. Однако минувшей ночью он ничего не смог противопоставить Теренсу. Непобедимый чемпион в четвертом раунде сначала отправил соперника в нокдаун, а затем и завершил начатое. Судье не оставалось ничего, как остановить избиение. Смотрите, как это было.

Интересно, что на записках двоих из трех судей Кроуфорд проигрывал, но технический нокаут снял все вопросы о победителе. Напомним, в 2016 году Теренс выиграл объединительный бой у украинца Виктора Постола по очкам. Американец входит в число лучших рейтинга P4P в мире и даже возглавляет его по некоторым версиям.

Недавно чемпион мира Кроуфорд сравнил людей с животными.

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Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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