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Нокаутер из дивизиона Усика вырубил очередную жертву: видео убийственного удара левой

2 апреля, 20:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Можно было бы восторгаться подвигами Стэнли Райта, если бы не уровень его соперников

В США набирает ход перспективный супертяжеловес Стэнли Райт. На счету 30-летнего боксера уже восемь побед на профессиональном ринге. Накануне он легко разобрался с Энтони Уильямсом, нокаутировав его эффектным хуком с левой.

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Это была шестая победа нокаутом в карьере Стэнли. Впрочем, восторгаться статистикой Райта пока рановато, ведь каждый из его соперников на момент боя имел больше поражений чем побед, а четыре их них и вовсе были дебютантами.

Смотрите яркие нокауты:

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бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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