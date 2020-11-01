Нокаут года! Претендент на бой с Ломаченко вырубил соперника одним ударом

Джервонта Дэвис стал чемпионом мира в двух весовых категориях

Американский боксер Джервонта Дэвис победил мексиканца Лео Санта Круса и завоевал титул WBA Super во втором полулегком весе. Добавим, что Дэвис владеет поясом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в легком весе.

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Американец доминировал в ринге, а в шестом раунде добился своего. Он зажал Санта Круса в углу ринга и, выждав момент, вырубил соперника мощным апперкотом. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун, настолько глубоким оказался нокаут Лео.

Отметим, что Василий Ломаченко в случае победы над Теофимо Лопесом хотел в дальнейшем сразиться с Джервонтой Дэвисом в объединительном поединке. Однако украинец уступил, а Дэвис стал чемпионом в двух весовых категориях и теперь вряд ли захочет боя с Ломаченко.

Напомним, что сегодня ночью Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Поединок получился тяжелым для украинца, он проиграл первые раунды, но затем смог переломить ход поединка.

В тренде Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне

Смотрите видео тяжелого нокаута в бою Дэвис – Санта Крус:

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