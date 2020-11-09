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Никто из 15 лучших супертяжей не дрожит от Усика, но Фьюри понимает его тягу к "пирогу"

9 ноября, 15:48

Елена Павлова Елена Павлова

Пока украинец не впечатлил британского боксера

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) долго хранил молчание после победы Александра Усика (18-0, 13 КО) над британцем Дереком Чисорой (32-10, 23 КО). Небитый британский боец оценил шансы бывшего абсолютного чемпиона крузервейта в Королевском дивизионе. Тогда как бывший чемпион мира WBC и IBF Шон Портер заявлял, что "боксерский интеллект Усика говорит сам за себя".

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Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

"Увидели ли мы лучшего Усика в его карьере? Я не уверен. Увидели ли мы лучшего Усика в супертяжах? Не знаю. Но по этому бою могу сказать, что никто из 15 лучших тяжеловесов не дрожит от Усика. Все спрашивают: "И это то, из-за чего была вся шумиха?". Это хэвивейт, и супертяжи уже не такие, как раньше. Чисора, вероятно, самый маленький из всех существующих", – сказал Фьюри talkSport.

Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

"Это уже не тяжелый вес. Я понимаю, что многие преуспевающие боксеры хотят подняться в супертяжи, чтобы получать большие деньги. Все они хотят отхватить кусок пирога, но весовые категории придуманы не просто так. Я высоко оцениваю Усика как мастера техники в тяжелом весе. Но в супертяжелом весе он меня не впечатлил", – заявил "Цыганский король".

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Ранее мы сообщали, что WBC дала "добро" на бой Джошуа и Фьюри, а это значит, что Усику придется ждать встречи с Энтони минимум год. Если, конечно, он выиграет у Тайсона.

Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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боксер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора Тайсон Фьюри
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