"Никаких е**ных игр": Жан Беленюк подает пример детям

Олимпийский чемпион и нардеп Жан Беленюк процитировал в соцсетях матерную песню казахстанского рэпера, чем возмутил своих поклонников

Беленюк увлекается творчеством Скриптонита

Олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк заматерился в соцсетях.

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"У меня была мечта и никаких е@@ных игр. Я всего лишь хотел воплотить ее", – процитировал Жан казахстанского исполнителя Скриптонита.

Добавив свою фотографию с олимпийской наградой.

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Из 130 тысяч подписчиков Беленюка в Instagram вряд ли для многих знакомо творчество Адиля Оралбековича Жалелова (Скриптонита), поэтому цитата из песни воспринимается, как прямая речь чемпиона.

"Не стыдно ругаться?" – спрашивают борца его подписчики.

И правда, не стыдно писать матом олимпийскому чемпиону и народному депутату? Какой пример он подает детям? Как выглядит в глазах избирателей?

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Хотя, такая манера разговаривать присуща борцу: Твою мать! Беленюк показал видео, как получил травму перед Олимпиадой.