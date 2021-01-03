"Нешуточные яйца": боец, который признавался в любви к Усику, поражен Гарсией

Беллью считает, что Райан прошел путь от мальчика до мужчины

Бывший чемпион мира британец Тони Белью прокомментировал победу американца Райана Гарсии (21-0, 18 КО) в бою с британцем Люком Кэмпбеллом (20-4, 16 КО). Бой в Далласе получился почти равным. Уже во втором раунде Люк плотным ударом левой уложил Райана на настил ринга, но тот поднялся и выиграл нокаутом в седьмом раунде.

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Райан Гарсия / Фото: DAZN

"Сегодня Райан Гарсия прошел путь от мальчика до мужчины. Таким образом упасть на настил и атаковать человека, который его туда отправил, – знаете, у него нешуточные яйца, и он не сдается. Люк был ослеплен и не видел этого, поэтому тот выстрел по корпусу сделал подобное с ним", – написал Белью в своем Twitter.

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Минувшей ночью в Далласе уроженец Калифорнии добыл 21-ю победу подряд на профессиональном ринге и получил временный пояс WBC в легком весе (до 61,2 кг), где недавно господствовал Василий Ломаченко. Теперь американец может рассчитывать на встречу с обладателем трех других титулов Теофимо Лопесом, да и бой с Ломой не исключается.

Мы также писали, что бывший соперник Усика признался в любви к украинцу.

Ранее тренер соперников Ломаченко объяснил закономерность победы Лопеса.

Смотрите, как Кэмпбелл тренировался перед боем с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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