Непобедимый украинский боксер анонсирует большие новости, став журналистом

35-летний уроженец Макеевки Тарас Шелестюк собирается провести очередной бой и напомнил, что у него есть диплом спортивного журналиста

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

В последние годы количество украинских чемпионов мира в профессиональном боксе заметно уменьшилось. Кто-то потерял титул, а кто-то к нему и не добрался. Хотя, например, Тарас Шелестюк выиграл все 18 боев в профи, однако право на чемпионской поединок так и не получил. Возможно, парень из Макеевки, который также жил в Сумах, сможет осуществить давнюю мечту.

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В апреле Шелестюк нашел себе непобедимого соперника.

На своей страничке в Instagram Тарас пообещал, что вскоре будут большие новости. Подождем: вдруг ему удалось договориться о бое за пояс.

Интересно, что Шелестюк опубликовал фото своего диплома, подтверждающего, что он прошел курсы по специальности "Спортивная журналистика". Так что, выходит, может уже писать сам о себе.

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Выступает Тарас в полусреднем весе (welter) – до 66,7 кг. Выиграл все 18 боев в профессионалах. Недавно он сообщил, что готов выйти на ринг летом, а до этого бился в январе 2020 года.

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