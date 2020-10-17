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Непобедимый украинец нокаутировал немца и завоевал титул WBC

17 октября, 12:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец одержал 130-ю победу на профессиональном ринге

Украинский боксер Петр Иванов одержал победу над оппонентом из Германии Юсуфом Кангюелем и завоевал титул WBC International Silver в суперсреднем весе. Бой состоялся в Карлсруэ. В четвертом раунде украинец обрушил на соперника серию ударов и отправил того в нокдаун. Кангюэль сумел подняться на ноги, однако рефери не позволил ему продолжить бой.

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Иванов одержал 13-ю победу (8 – нокаутом) на профессиональном ринге при двух ничьих. В рейтинге boxrec.com боксеров суперсреднего веса 24-летний украинец занимает 50-е место в мире.

А вот для Кангюеля это поражение стало четвертым в карьере. Также на его счету 19 побед и 1 ничья. В рейтинге boxrec.com он занимает 149-е место.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону боя будут стоить три чемпионских титула в легком весе – WBA, WBO и IBF.

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бокс боксер Петр Иванов видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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