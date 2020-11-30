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Непобедимый британец пообещал вырубить Усика в чемпионском бою

30 ноября, 18:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Джо Джойс считает, что он значительно лучше Дерека Чисоры

Еще один британский боксер взялся рассуждать о таланте и способностях украинца Александра Усика. 35-летний Джо Джойс накануне выиграл свой 12-й поединок в профессионалах и всерьез замахнулся на чемпионский титул. В ночь на воскресенье Джойс поставил на колени Дюбуа в бою непобедимых британцев.

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Семь лет назад Джо уступил Усику в полупрофессиональной Всемирной серии бокса, а теперь не собрался взять реванш. Его слова приводит BoxingScene:

"Было бы здорово снова сразиться с ним за титул чемпиона мира. Теперь я чертовски лучший боец. У меня лучшая подготовка, я провел намного больше раундов на ринге. Я могу нанести больше ударов, утомить его и вырубить".

При этом Джойс отдает должное украинцу:

"Усик – довольно маленький тяжеловес, но я высоко оцениваю его, у него есть мастерство. В него сложно попасть, но, думаю, с моей командой я смогу его победить, потому что я более опытный боец.

У него немного мускулов, поэтому он немного медленнее. Но я ценю его за мозги, хорошую работу ног и движения головой. Это будет трудный бой, но тот, который я хочу и могу выиграть. Считаю, что я лучший боксер, чем Чисора, у меня лучшая работа ног".

Накануне британец бросил вызов Усику в забавном стиле Дерека:

Если Энтони Джошуа откажется от титула WBO ради встречи с Тайсоном Фьюри, то дуэль Усика и Джо Джойса – очень даже вероятна.

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Читайте также: соцсети посмеялись над боем Майка Тайсона и Роя Джонса.

Смотрите, как Александр тренировался с гирей:

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

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