Непобедимый Богачук получил соперника и дату боя. Он будет драться с обидчиком Хитрова

Украинский боксер в предыдущий раз выходил на ринг более года назад

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук вернется на ринг 3 декабря. В Лос-Анджелесе он встретится с бывшим претендентом на чемпионский титул в среднем весе Брэндоном Адамсом в главном 10-раундовом поединке вечера. Бой состоится в зале Wild Card Boxing Gym знаменитого тренера Фредди Роуча, сообщает boxingscene.com.

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Свой предыдущий бой Богачук проводил в сентябре 2019 года, когда победил Алехандро Давилу. Боец по прозвищу "Тощий" так забил Давилу, что соперник просто отказался выходить на седьмую трехминутку.

Для украинца эта победа была 18-й подряд и все – досрочные. В рейтинге boxrec.com Богачук занимает 25-е место среди боксеров полусреднего веса.

Его будущий соперник Брэндон Адамс имеет в послужном списке 21 победу (13 – нокаутом) и три поражения. В своем предыдущем поединке американец проиграл обидчику Сергея Деревянченко Джермаллу Чарло бой за титул WBC. А в 2018 году Адамс нанес поражение Евгению Хитрову. В рейтинге boxrec.com он занимает 17-е место.

"Я с нетерпением жду боя с Брэндоном Адамсом. Он опытный соперник, который уже боролся за титул чемпиона мира, и я готов принять этот вызов", – поделился эмоциями Богачук.

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