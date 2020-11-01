Неожиданный результат боя Усика: он стал "миллионником" в Instagram

Боксер набрал больше миллиона подписчиков в социальной сети. Круче в спорте только у двух украинцев

Александр Усик, который в ночь на воскресенье одержал победу над британцем Дереком Чисорой, стал третьим украинским спортсменом, сумевшим набрать более миллиона подписчиков в Instagram. Сегодня у Усика 1 миллион и 17 тысяч персональных фанатов.

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По этому показателю из всех украинских спортсменов он уступает только своему другу и коллеге Василию Ломаченко (1,9 млн) и футболисту Александру Зинченко (1,04 млн), которого в скором времени может обойти.

Видео боя Усик – Чисора

В тренде Усик победил Чисору в сумасшедшем по накалу поединке в Лондоне

Напомним, что бой Усика и Чисоры в Лондоне продлился все 12 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру. После поединка Усик вызвал на бой самого титулованного боксера дивизиона Энтони Джошуа.

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Усику будет тяжело в супертяжелом весе. Мы подсчитали, что в ТОП-10 боксеров этой весовой категории украинец – самый легкий. Все его потенциальные соперники будут "гигантами". Рейтинг топовых боксеров по весу.

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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