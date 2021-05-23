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Неожиданные разборки украинских боксеров в США: Редкач вызвал Беринчика на бой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
23 мая, 14:24
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Скандальный уроженец Шостки призвал Дениса перестать бить бомжей в Броварах и провести с ним поединок в легком весе, но только на территории США
Редкач vs Прогрейс
Редкач vs Прогрейс / Фото: Twitter

Несколько неожиданно накалились отношения между популярными украинскими спортсменами Денисом Беринчиком и Иваном Редкачем. 35-летний Редкач, который давно живет в Калифорнии, отреагировал на слова уроженца Луганщины о том, что он собьет краску с его волос. Напомним, Иван часто красится в разные цвета. И вот Денис вызвался встретиться с парнем родом из Шостки после поединка на кулаках с Артемом Лобовым.

Кстати, недавно Беринчик получил травму, бой против Лобова перенесли.

Редкач не стал затягивать с ответом и написал на своей страничке в Facebook:

"Денис, привет. У тебя есть менеджер или промоутер? Пусть они пришлют моему менеджеру контакт, и я дам тебе реванш! Я побеждал тебя в любителях, бой остановили в третьем раунде. Надеюсь, твоя команда примет мою сделку. Я отвечаю за свои слова, а ты?

Только теперь удочки свои не сматывай. В Бровары я точно не приеду! Я жду тебя в США. Я в 61,2 кг спущусь, чтобы дать прикурить тебе еще раз, а ты, будь добр, отвечай за свои слова. Хватит бить бомжей в Броварах. Приезжай в США, устроим хороший бой. Если ты не готов приехать, тогда в проект "Последний герой".

В последнее время Ваня бился в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Беринчик – давний друг Василия Ломаченко, с которым у парня из Шостки напряженные отношения из-за конфликтов в соцсетях.

Напомним, на днях Редкачу засчитали поражение нокаутом в бою с Прогрейсом после апелляции.

Смотрите, как Иван укреплял силу гимнастическими упражнениями:

Редкач – гимнаст
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