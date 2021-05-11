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Ненасытный Фьюри не хочет подписывать контракт на бой с Джошуа: чем недоволен чемпион

11 мая, 17:28

Елена Павлова Елена Павлова

Промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, что мешает организации объединительного поединка в супертяжелом весе этим летом

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен рассказал про организацию поединка его подопечного с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Вчера появилась информация, что Джошуа и Фьюри встретятся после Олимпиады – 14 августа.Но все не так просто.

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"У нас есть контракт, который Фьюри не подпишет. Нужна одна вещь, которая поможет переступить эту черту, – гарантии. Если будут гарантии, то это не проблема. Я даже сейчас не буду говорить о том, где будет проходить бой, потому что это является спорным вопросом. Мы работаем над этим поединком уже четыре месяца, но пока мы не будем довольны всеми пунктами этого контракта, он не будет подписан", – сказал Уоррен SecondsOut

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

По словам промоутера, сейчас команду Фьюри не устраивает много пунктов: "Это касается и гонорара. Пока один из банков не даст гарантию на оплату, Тайсон ничего не подпишет. Это основная проблема. Надеемся, что мы сможем это решить".

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Ранее также и Фьюри с Джошуа не подтвердили дату боя и поссорились в соцсетях.

А затем Фьюри назвал самого страшного соперника в боксе.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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