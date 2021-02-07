Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

В возрасте 67 лет умер знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс.

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В течение последних пяти лет Спинкс боролся с раком простаты. В последние минуты жизни рядом с ним была супруга Бренда, об этом сообщает портал BoxingScene.

Леон Спинкс родился 11 июля 1953 года в Сент-Луисе. Рос без отца, страдал недоеданием. Для самообороны в 13 лет записался в секцию бокса. Бросил школу в 10 классе и ушел бродяжничать.

В 20 лет Леон взялся за ум и завербовался в армию. Там он возобновил боксерские тренировки и добился ошеломляющих результатов. В 1975 году Спинкс принимал участие в Панамериканских играх и завоевал серебряную медаль. А через год стал олимпийским чемпионом!

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После этого Леон уволился из армии США и принял решение заняться профессиональной боксерской карьерой.

Уже в своем восьмом поединке на профи-ринге Леон Спинкс вышел против легендарного Мухаммеда Али. Грянула сенсация! Победил Спинкс решением судей.

Через полгода состоялся реванш и тут уже победил Али.

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Проблемы с алкоголем не дали возможности Спинксу добиться еще большего в спорте.

Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

В 1981 году боксер был ограблен и избит в Детройте. У него отобрали все ценные вещи, одежду и золотые зубные протезы.

А после завершения карьеры Спинкс начал испытывать проблемы с деньгами и вынужден был заниматься низкоквалифицированным трудом. В конце 1990-х он несколько раз был привлечен к уголовной ответственности за мелкие правонарушения, развелся со второй женой. У него начались проблемы со здоровьем и он был вынужден вести бродяжнический образ жизни, периодически проживая в приютах для бездомных в Сент-Луисе.

В середине 2000-х он познакомился с Брендой Глур, которая вскоре стала его третьей женой и переехал с ней в город Колумбус, штат Небраска, где работал уборщиком и грузчиком, но из-за признаков деменции он вскоре был вынужден бросить работу и переехать с женой в город Хендерсон, штат Невада.

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