Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

7 февраля, 09:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Знаменитый боксер умер в 67 лет

В возрасте 67 лет умер знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс.

Реклама

В течение последних пяти лет Спинкс боролся с раком простаты. В последние минуты жизни рядом с ним была супруга Бренда, об этом сообщает портал BoxingScene.

Леон Спинкс родился 11 июля 1953 года в Сент-Луисе. Рос без отца, страдал недоеданием. Для самообороны в 13 лет записался в секцию бокса. Бросил школу в 10 классе и ушел бродяжничать.

В 20 лет Леон взялся за ум и завербовался в армию. Там он возобновил боксерские тренировки и добился ошеломляющих результатов. В 1975 году Спинкс принимал участие в Панамериканских играх и завоевал серебряную медаль. А через год стал олимпийским чемпионом!

Реклама

После этого Леон уволился из армии США и принял решение заняться профессиональной боксерской карьерой.

Уже в своем восьмом поединке на профи-ринге Леон Спинкс вышел против легендарного Мухаммеда Али. Грянула сенсация! Победил Спинкс решением судей.

В тренде
Футболисты Беларуси будут служить в армии: "Спортсмен должен выходить на поле воином"

Через полгода состоялся реванш и тут уже победил Али.

Реклама

Проблемы с алкоголем не дали возможности Спинксу добиться еще большего в спорте.

  • Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

В 1981 году боксер был ограблен и избит в Детройте. У него отобрали все ценные вещи, одежду и золотые зубные протезы.

А после завершения карьеры Спинкс начал испытывать проблемы с деньгами и вынужден был заниматься низкоквалифицированным трудом. В конце 1990-х он несколько раз был привлечен к уголовной ответственности за мелкие правонарушения, развелся со второй женой. У него начались проблемы со здоровьем и он был вынужден вести бродяжнический образ жизни, периодически проживая в приютах для бездомных в Сент-Луисе.

В середине 2000-х он познакомился с Брендой Глур, которая вскоре стала его третьей женой и переехал с ней в город Колумбус, штат Небраска, где работал уборщиком и грузчиком, но из-за признаков деменции он вскоре был вынужден бросить работу и переехать с женой в город Хендерсон, штат Невада.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раунде
Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раундеБокс
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капаБокс
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперником
Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперникомБокс
Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкой
Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкойБокс
Российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута
Российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаутаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять