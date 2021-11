"Некоторые силы не могут быть сдержаны": представлен яркий постер боя Ломаченко – Комми

Схватка Ломаченко – Комми представляет собой лучший нетитульный бой, который будет проведен в легком весе.

Сегодня представлен яркий постер этого поединка, который пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Tickets for #LomaCommey go on sale tomorrow at 12pm ET at https://t.co/G1CQFXMpn3pic.twitter.com/upbHW2MLEn