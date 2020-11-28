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Неизвестная болезнь сорвала бой непобежденного украинского боксера в США

28 ноября, 09:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сергей Богачук упустил шанс отомстить за поражение Евгения Хитрова

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук не выйдет на ринг 3-го декабря. Согласно источникам BoxingScene.com, из-за неизвестной болезни украинец вынужден был отказаться от боя с бывшим претендентом на чемпионский титул в среднем весе Брэндоном Адамсом.

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Сейчас Адамсу подыскивают нового соперника. Бой должен был пройти в зале Wild Card Boxing Gym знаменитого тренера Фредди Роуча. Кстати, в 2018 году Адамс нанес поражение Евгению Хитрову и Богачук мог бы отомстить за своего соотечественника, однако сейчас встретиться на ринге им было не суждено.

Свой предыдущий бой Богачук проводил в сентябре 2019 года, когда победил Алехандро Давилу. Боец по прозвищу "Тощий" так забил Давилу, что соперник просто отказался выходить на седьмую трехминутку.

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Для украинца эта победа была 18-й подряд и все – досрочные. В рейтинге boxrec.com Богачук занимает 25-е место среди боксеров полусреднего веса.

Как тренируется Василий Ломаченко:

Как тренируется Василий Ломаченко
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бокс Сергей Богачук

Источник: Сегодня|Спорт

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