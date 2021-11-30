Не знаю, почему люди так любят Усика: российский боксер не понимает народной славы украинца

В Сети долго ходили слухи о вероятном поединке между Поветкиным и Усиком, но в итоге "Русский витязь" ушел на пенсию после поражения от Диллиана Уайта нокаутом.
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Журналисты почему-то сказали, что в России из действующих боксеров самым популярным является Александр Усик, на что Поветкин поправил их, что тот украинец.
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"Лично я не знаю, мог ли состояться наш бой с Усиком. С Александром у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер. Насчет того, чтобы побоксировать – я такого лично не знаю", – признался Поветкин в эфире YouTube-канала "Ушатайка".
Также его спросили, из-за чего Усик настолько популярен не только в мире, но и, в частности, в России.
"Не знаю. Наверное, из-за его простоты. Нормальный, хороший парень", – ответил бывший соперник Владимира Кличко.
Ранее мы писали, что у россиянина Поветкина отбирают 6 миллионов "пенсии" из-за скандала с допингом. Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с Александра Поветкина крупную сумму компенсации за отмену боя против Бермейна Стиверна.