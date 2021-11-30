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Не знаю, почему люди так любят Усика: российский боксер не понимает народной славы украинца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 21:24
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Бывший российский боксер Александр Поветкин высказал свое мнение об украинском чемпионе мира Александре Усике и рассказал, насколько был близок их очный поединок
Поветкин не знает, почему Усика любят фанаты
Поветкин не знает, почему Усика любят фанаты

В Сети долго ходили слухи о вероятном поединке между Поветкиным и Усиком, но в итоге "Русский витязь" ушел на пенсию после поражения от Диллиана Уайта нокаутом.

Читайте также: Усик VS Фьюри: за кого будут болеть в России

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Журналисты почему-то сказали, что в России из действующих боксеров самым популярным является Александр Усик, на что Поветкин поправил их, что тот украинец.

"Лично я не знаю, мог ли состояться наш бой с Усиком. С Александром у нас хорошие отношения. Я считаю, что он хороший, сильный боксер. Насчет того, чтобы побоксировать – я такого лично не знаю", – признался Поветкин в эфире YouTube-канала "Ушатайка".

Также его спросили, из-за чего Усик настолько популярен не только в мире, но и, в частности, в России.

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"Не знаю. Наверное, из-за его простоты. Нормальный, хороший парень", – ответил бывший соперник Владимира Кличко.

Ранее мы писали, что у россиянина Поветкина отбирают 6 миллионов "пенсии" из-за скандала с допингом. Американский промоутер Дон Кинг потребовал взыскать с Александра Поветкина крупную сумму компенсации за отмену боя против Бермейна Стиверна.

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