Не верьте прогнозистам. Как астролог, специалист по лицам и букмекеры ошиблись в Ломаченко

Марс в соединении в Юпитером, а также коты Леоненко предрекали победу украинцу. Но вышло наоборот

Поражение Ломаченко в объединительном поединке прогремело как гром среди ясного неба. В такой исход не верил ни смотрящий в небо астролог, ни специалист по мимике, ни эксперты. Да что эксперты, наши читатели были уверены в успехе Ломы. Вот опрос перед боем в нашем Telegram:

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Но случилось поражение. Это спорт, результат предсказать заранее невозможно, этим он и прекрасен. Нужно бороться до последнего, и шансы на победу есть всегда – как это недавно показал "Вест Хэм" (проигрывали 0:3, отыгрались за 12 минут).

Кто же ошибся в прогнозах.

Астролог

Известный специалист по звездам Влад Росс предрекал успешное возобновление карьеры Ломаченко после длительного простоя.

"Марс – планета боксеров, находится в соединении с планетой счастья, успеха – Юпитером для Ломаченко, и, наоборот, с планетой большого несчастья, препятствий и возможного поражения – Сатурном в карте Теофимо Лопеса".

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Астролог предрекал неудачу и даже нокаут Теофимо в поздних раундах, но все вышло с точностью до наоборот. В последнем раунде Василий пропустил самое большое количество ударов за три минуты в своей карьере – 50.

Физиогномист

Специалист читать по лицам Григорий Cемчук считал Лопеса слабым, мол, свой страх американец пытался скрыть жвачкой:

"Если оценивать всю динамику отношений Лопеса и Ломаченко, то можно сказать, что у Лопеса нет уверенности. Он слабый. Он конкретно боится Ломаченко".

Как показал бой, особой боязни в действиях Теофимо не было. А за якобы страхом и излишней серьезностью крылись высокая сосредоточенность и боевой настрой. Также физиогномист ошибся в том, что у Лопеса нет мощи и потенциала на долгую работу.

Букмекеры

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Своей карьерой Ломаченко приучил к доминированию. Аналитики букмекерских контор подсчитали такую вероятность победы украинского боксера – 72%. Еще 5% на ничью, а на победу Лопеса – 23%.

Леоненко и его коты

"Даже коты мои знают, что Вася забьет его"

Так говорил бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко о прогнозе на бой. Эксперт футбола принимал во внимание, что Ломаченко – в хорошей форме, избежал травм, поэтому другого варианта развития событий у него не возникало.

Впрочем, всем давно известна категоричность суждений Виктора. На этот раз он сомневался только в том, сколько раундов продержится Лопес, но сильно прогадал.

Комментаторы

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В Украине во время прямой трансляции комментаторы, похоже, изначально были настроены на успех Ломаченко и даже не рассматривали другой вариант развития событий. Все, что делал Василий, считалось правильным и ведущим к победе.

Лишь только во второй половине боя – после того, как Лома проиграл все стартовые раунды, они стали понимать серьезность Лопеса. Поэтому для них большим сюрпризом стала не только его победа, но и вообще то, что он мог на равных вести поединок.

Актеры

Высказывали свои прогнозы и киноактеры. Звезда фильмов "Боец" и "Трансформеры" Марк Уолберг считал, что Василий – №1 в мире, причем независимо от весовой категории. Хотя он больше вдохновлял Ломаченко на подвиг, чем предрекал ему безоговорочную победу.

Обращение к украинскому боксеру записал Дон Чидл – звезда фильмов "Мстители" и "Железный человек". Он говорил, что что Василию не нужна удача – у него все под контролем.

Эксперты, боксеры

Также промахнулись и два знаменитых украинских боксера. Призеры Олимпийских игр-2012 Тарас Шелестюк и Денис Беринчик предрекали победу соотечественнику. В частности, Денис говорил:

"Все будет так, как в прошлых поединках Ломаченко, когда все удары Василия достигали цели, а ему ничего не могли противопоставить. Лопес может рассчитывать только на все 12 раундов и ведение боя вторым номером – это его единственный шанс и то, вряд ли".

Промоутер чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа, британец Эдди Хирн, был уверен, что Ломаченко должен выиграть каждый раунд. Поэтому утром, проснувшись, он очень удивился: "Лопес! Вау..."

Впрочем подавляющее количество экспертов, тренеров, бывших и нынешних боксеров отдавали победу Василию, причем преимущественно – по очкам. Так что своими действиями в ринге он многих разочаровал.

А кто был прав?

Из огромной когорты прогнозистов лишь единицы верили в победу Лопеса. Например, британские боксеры Дэвид Хэй и Тони Белью, которые хорошо знакомы с Александром Усиком: первый – менеджер Дерека Чисоры, второй – бывший соперник крымчанина.

Также из "вредности" против Ломаченко сделал довольно крупную ставку в 25 тысяч долларов украинский боксер Иван Редкач, который часто троллит Василия.

А непобедимый Флойд Мейвезер просто поставил на своего соотечественника, хотя, как для него, довольно скромную сумму – 6500 долларов.

На этом фоне выделяется прогноз аналитика телеканала Showtime Стива Фархуда, который отдавал должное умениям Лопеса и его "голоду", но верил в его победу потому, что на дворе – 2020 год, полный катаклизмов...

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