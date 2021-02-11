"Не рамси, или наваляешь в трусы": Усик записал еще одно обращение с угрозами

Украинский боксер Александр Усик записал видео, где он обращается, по всей видимости, к своим фанатам. Видео появилось на канале тренера Усика Сергея Лапина, которого обвиняли в сепаратизме.

Реклама

Под видео он написал: "Чуток юмора". Правда, прозвучавшее на видео не очень смешно, а больше похоже на угрозу.

Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина

"Не рамси, или наваляешь в трусы. Свои большие… трусы", – произносит Усик под звуки музыки на дальнем плане.

Напомним, что некоторое время назад Усик отметился скандальным обращением к фанатам, в котором назвал болельщиков диванными экспертами и угрожал нокаутировать.

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

Реклама

В защиту болельщиков выступил борец Богдан Грицай и вызвал Усика на бой без правил. Боксер отказался от такого предложения, заявив, что живет по правилам, и предложил борцу подраться по правилам бокса.

Про конфликт почти все уже забыли, но совсем недавно Грицая уволили из Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где он занимался преподавательской деятельностью. Вместе с Богданом работы лишился и его коллега Дмитрий Несвятипаска. Спортсмены считают, что так с ними поквитались за патриотические взгляды.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама