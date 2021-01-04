"Не надо вмешивать в бокс ни религию, ни политику": президент профи-бокса – о громких скандалах

В конце прошлого года президентом Международной федерации любительского бокса стал россиянин с сомнительной репутацией Умар Кремлев. По слухам, во время выборов его поддержала Украина.

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"Для меня это удар. Кремлев всегда выступал против Украины. Человек, который имел несколько судимостей. Видимо, имеет связи с КГБ. Конечно решают все деньги. Мне кажется, что куплены все голоса. Это все не хорошо для бокса, – комментирует нам президент Федерации профессионального бокса Украины Михаил Завьялов. – Я 50 лет в боксе, знаю и любительский бокс. Я предлагал на должность президента Серика Конакбаева из Казахстана. Очень грамотный, кандидат наук. Неподкупный. Он правильно бы вел дела. У меня много друзей в России были возмущены, когда Кремлева выбирали генсеком национальной федерации: его противников чуть ли не с автоматами не пускали на голосование. Но Россия есть Россия. Пока там такая система, не будет ничего хорошего".

Ранее мы писали: "КГБшники привозили Усику чемодан денег, чтобы купить согласие на бой в Москве".

О спорте вне политики

Это любимая фраза многих наших спортсменов. Посты Василия Ломаченко с "вежливыми людьми", боязнь Усика признать Крым оккупированной территорией, настроили против них многих украинских болельщиков. Может ли быть спорт вне политики?

"Считаю, пока ты боксируешь, ты должен думать только о боксе, о результатах. Я бы не вмешивал в бокс ни религию, ни политику, ничего", – считает Завьялов.

Кстати, раньше Завьялов назвал боксера в супертяжелом весе, которого не сможет победить Усик.

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Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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