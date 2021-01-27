Не дают добраться до титула: бой непобедимого украинца снова перенесли

Бой непобедимого украинского боксера Сергея Богачука снова перенесли. Известный журналист Майк Коппинджер у себя в Twitter сообщил, что поединок Богачука против американца Брэндона Адамса состоится 4 марта в Пуэрто-Рико. Эту же информацию подтвердили на сайте boxrec.

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Богачук должен был встретиться с Адамсом еще 3 декабря прошлого года, однако бой сорвался из-за коронавируса у украинца. Сергей поборол недуг и планировал вернуться на ринг в феврале, но встречу снова перенесли.

Ранее Богачук признался, что в случае победы попытается добиться поединка с Джермеллом Чарло, чемпионом по версиям IBF, WBC и WBA в первом среднем весе. Сейчас Богачук занимает седьмое место в рейтинге WBC.

Свой предыдущий бой Богачук проводил в сентябре 2019 года, когда победил Алехандро Давилу. Боец по прозвищу "Тощий" так забил Давилу, что соперник просто отказался выходить на седьмую трехминутку.

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Для украинца эта победа была 18-й подряд и все – досрочные. В рейтинге boxrec.com Богачук занимает 25-е место среди боксеров полусреднего веса.

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