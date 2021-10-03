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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Назван козырь Усика, который разрушит все планы Джошуа в реванше

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 октября, 16:54
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Известный украинский полусредневес Тарас Шелестюк сделал акцент на факторе, о котором практически не говорят эксперты, – речь о подбородке Александра Усика
Шелестюк ставит на Усика и в реванше
Шелестюк ставит на Усика и в реванше / Фото: Reuters

В матче-реванше с Александром Усиком промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн пообещал болельщикам такого же агрессивного Эй-Джея, который в 2017-м нокаутировал Владимира Кличко.

Однако, по мнению украинского чемпиона мира-2011 Тараса Шелестюка, выигравшего все свои 18 боев на профи-ринге, смена осторожной тактики на атакующую в повторном поединке с Усиком Джошуа не поможет.

"Усик – очень хороший боксер, умеющий избегать проблем. В минувшем бою Александр пропустил несколько ударов от Энтони, но не зря говорят, что у Александра есть держалка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он будто этого не почувствовал", – приводит слова Шелестюка, проживающего в США, Fightnews со ссылкой на ESNEWS

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Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

"Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается удосрочить Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а затем Джошуа устанет, и Усик сможет избивать его весь вечер", – озвучил свой прогноз на реванш Усика с Джошуа Шелестюк.

Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится в феврале или марте. По словам промоутера Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

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Хотя Виталий Кличко уверяет, что реванш Усик – Джошуа может состояться и в Киеве.

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