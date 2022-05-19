Наш символ героической борьбы! Кличко поздравил Украину с Днем вышиванки

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что он горд быть украинцем

Владимир Кличко в вышиванке

Сегодня, 19 мая, в Украине празднуется День вышиванки. По традиции народ одевает культовый для нашей страны элемент одежды, который уже стал символом Украины.

Поздравил соотечественников с праздником и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Брат мэра Киева опубликовал пост в Instagram с фотографией в бело-синей вышиванке.

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"С Днем вышиванки вас, друзья. Сегодня вышитая сорочка является и одним из символов героической борьбы нашего народа за свою свободу, и элемент узнаваемости всего украинского в мире. Я всегда гордился тем, что я – украинец. А сегодня – особенно. Слава Украине. Слава ее героям!"

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Ко Дню вышиванки в традиционную украинскую сорочку одели и пса Патрона. Животное служит в команде пиротехников в Черниговской области и помогает в разминировании территорий. Также в новой вышиванке сфотографировалась и первая леди Украины Елена Зеленская.