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Наказание настигло олимпийского чемпиона! Боксер-насильник получил тюремный срок

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 октября, 18:25
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Чемпиона Олимпийских игр 1984 года по боксу признали виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девушками
Чемпион Олимпиады-1984 Пол Гонсалес признан виновным в сексуальном насилии
Чемпион Олимпиады-1984 Пол Гонсалес признан виновным в сексуальном насилии / Фото: ABC.es

Согласно приговору, 57-летний боксер полностью признал вину и пошел на сделку со следствием, сообщает СВС. В результате олимпийский чемпион получил три года и четыре месяца лишения свободы, вместо 18-летнего срока.

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Пол Гонсалес был арестован еще в декабре 2017 года. Его первой жертвой стала 13-летняя девочка, которая тренировалась в его секции. Второй жертве было 14-лет и она была его племянницей.

Изначально олимпийский чемпион был выпущен под залог в 50 тысяч долларов, которые ему собрали поклонники его боксерского таланта.

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Бабушка одной из жертв не согласно с таким мягким наказанием для насильника и в ближайшее время будет подана апелляция.

Гонсалес теперь считается преступником на сексуальной почве 1-го уровня. Таким образом, после освобождения ему придется регистрироваться как сексуальный преступник до конца своей жизни.

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Добавим, что Пол Гонсалес был героем Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе. На пути в финал американец победил всех своих соперников, в том числе будущего олимпийского чемпиона корейца Ким Гван Сона и завоевал золотую медаль. Кроме того, Гонсалес был признан самым техничным боксером Олимпийских Игр.

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