Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Наглухо вырубил: жесткая рубка россиян завершилась эффектным нокаутом

27 марта, 21:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Убийственный апперкот решил исход поединка

Российский боксер Дмитрий Хассиев брутально нокаутировал своего соотечественника Владислава Красношеина в поединке в Екатеринбурге. Бой завершился в пятом раунде после эффектного апперкота правой от Хассиева.

Реклама

Читайте также: Стрим боя Поветкин – Уайт 2. Обсуждаем бой вместе

Красношеин рухнул на канвас, а рефери даже не стал ждать, пока тот поднимется на ноги. Вероятно, по глазам боксера было понятно, что продолжить бой он уже не в состоянии.

Напомним, что сегодня поздно ночью Диллиан Уайт попытается взять реванш у Александра Поветкина. Смотреть бой Поветкин – Уайт можно на нашем сайте.

Еще сегодня ночью переводят часы на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Реклама

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты
На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невестыБокс
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канатыБокс
Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере
Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксереБокс
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раундеБокс
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперникаБокс
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаутаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять