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"Может переступить через Канело": большая разница в росте чемпионов взорвала сеть

18 декабря, 10:16

Елена Павлова Елена Павлова

Сауль Альварес и Каллум Смит встретились на пресс-конференции перед поединком 19 декабря в США

Чемпион мира в четырех категориях Сауль Канело Альварес и чемпион WBA и The Ring во втором среднем весе Каллум Смит встретились на пресс-конференции перед поединком 19 декабря в США. На кону боя помимо поясов WBA и The Ring будет стоять и вакантный титул WBC во 2-м среднем весе. Ранее мы писали, что лучший боксер мира подерется с небитым британцем.

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Во время положенной после общения дуэли взглядов бойцы выглядели несколько комично из-за разницы в росте. Рост мексиканца Канело, согласно Boxrec, составляет 173 см, а британца Смита — 191 см. Эта ситуация вызвала много шуток в сети: "Смит, когда идет, переступает через Канело?", "словно мама и папа спорят", "похоже на тинейджера, идущего против взрослого чувака". Однако при этом фаворитов у большинства шутников является Сауль.

Сауль Альварес и Каллум Смит

Сауль Альварес и Каллум Смит / Фото: matchroomboxing

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Отметим, что на счету 30-летнего Смита, не знающего горечи поражений, – 27 побед, из которых 19 нокаутом. В свою очередь, 30-летний Альварес на профи-ринге выиграл 53 боя (36 нокаутом), 2 поединка свел вничью и один (Мейвезеру) проиграл.

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Для британца Смита это будет третья защита титула, который он завоевал в сентябре 2018-го, нокаутировав своего соотечественника Джорджа Гроувза. Тогда как Альварес в своем последнем поединке нокаутировал россиянина Сергея Ковалева.

Смотрите, как ранее раскручивали поединок Альварес-Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

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