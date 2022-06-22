Мои друзья погибли на войне: Усик излил душу

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что видел своими глазами ракеты и боевые самолеты в Украине

Александр Усик видел войну собственными глазами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В конце августа Саудовская Аравия примет реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Боксеры уже начали раскрутку своего боя.

Усик и Джошуа встретились на пресс-конференции в Джидде. И украинец выиграл битву взглядов.

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Естественно, что Александру сложно морально готовиться к поединку. Ведь в Украине идет сейчас война. И среди его друзей есть погибшие.

"Мои друзья и близкие мне люди погибли на войне. Когда столько людей страдают, я не представляю, как это может на чем-либо сказываться позитивно. Я находился в Украине месяц и своими глазами видел, что происходило. Летали ракеты, боевые самолеты. Это ужасно", – цитирует Усика sport.ua.

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику противника / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что организаторы реванша из Саудовской Аравии пообещали очень приличный гонорар каждому боксеру – десятки миллионов долларов.