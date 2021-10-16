Много крови и заплывший глаз: Наваррете защитил чемпионский титул

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Эммануэль Наваррете защитил титул в бою с американским претендентом Джоэтом Гонсалесом

Эммануэль Наваррете защитил чемпионский титул в бою с Гонсалесом / Фото: Twitter

В ночь на субботу, 16 октября, в Сан-Диего (США) прошел большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank, которая недавно организовывала чемпионский бой Фьюри – Уайлдер. В главном поединке встретились чемпион мира в полулегком весе по версии WBO мексиканец Эммануэль Наваррете и американец Джоэт Гонсалес.

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Бой длился все 12 раундов и завершился победой 26-летнего Наваррете. По итогам боя судьи отдали преимущество мексиканцу: 116-112, 116-112 и 118-110.

Поединок выдался богатым на яркие моменты. Еще в начале схватки чемпион точно попал в правый глаз претендента, сделав ему рассечение. К концу боя глаз Гонсалеза значительно опух, но он продолжил поединок.

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На протяжении 12 раундов боксеры нанесли более 450 точних ударов: 262 у Наваррете и 197 у Гонсалеса.

Gonzalez hurt Navarrete to end the 4th round #NavarreteGonzalezpic.twitter.com/FkXTn27ROT — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 16, 2021

Эта победа стала для Наварретте 35-й за его карьеру. Американский боксер Джоэт Гонсалес проиграл во второй раз, имея на своем счету 24 победы.

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По итогам боя Эмануэль Наваррете остался чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

And Still



Emanuel Navarrete successfully defended his WBO title in a hard fought battle with Joet Gonzalez. pic.twitter.com/tYrn16aggF — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 16, 2021

Напомним, что мексиканец завоевал титул чемпиона мира в октябре 2020 года, с тех пор провел одну защиту (победа нокаутом). По состоянию на октябрь 2021 года он признан лучшим боксером в полулегком весе в мире по версии The Ring и BoxRec.

Смотрите самые яркие моменты чемпионского поединка Наваррете – Гонсалес