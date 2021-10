Много крови и заплывший глаз: Наваррете защитил чемпионский титул

В ночь на субботу, 16 октября, в Сан-Диего (США) прошел большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank, которая недавно организовывала чемпионский бой Фьюри – Уайлдер. В главном поединке встретились чемпион мира в полулегком весе по версии WBO мексиканец Эммануэль Наваррете и американец Джоэт Гонсалес.

Читайте также: Ломаченко заставили раздеться в Одессе

Бой длился все 12 раундов и завершился победой 26-летнего Наваррете. По итогам боя судьи отдали преимущество мексиканцу: 116-112, 116-112 и 118-110.

Поединок выдался богатым на яркие моменты. Еще в начале схватки чемпион точно попал в правый глаз претендента, сделав ему рассечение. К концу боя глаз Гонсалеза значительно опух, но он продолжил поединок.

The face of a warrior. #NavarreteGonzalez pic.twitter.com/lz1oWNhBaa

На протяжении 12 раундов боксеры нанесли более 450 точних ударов: 262 у Наваррете и 197 у Гонсалеса.

Gonzalez hurt Navarrete to end the 4th round #NavarreteGonzalez pic.twitter.com/FkXTn27ROT

Эта победа стала для Наварретте 35-й за его карьеру. Американский боксер Джоэт Гонсалес проиграл во второй раз, имея на своем счету 24 победы.

По итогам боя Эмануэль Наваррете остался чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе.

And Still



Emanuel Navarrete successfully defended his WBO title in a hard fought battle with Joet Gonzalez. pic.twitter.com/tYrn16aggF