"Меня не обманешь": почему сын легендарного Цзю не боксирует в России

Хотя Костя мог стать его представителем на исторической родине

В своем последнем бою Тим Цзю вырубил соперника из Новой Зеландии Боуина Моргана на вечере бокса в Параматте. И парень быстро набирает обороты. Но боксирует только в Австралии, хотя стал популярен на исторической родине отца. И вот бывший абсолютный чемпион по боксу Костя Цзю объяснил, почему его сын не проводит бои в России.

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"Я могу его представлять в России, знаю, что нужно. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся. Все очень просто – у него есть хороший промоутер в Австралии, очень хороший менеджер, отличная команда. Я могу подключиться в любую секунду, так как знаю внутреннюю сторону бизнеса, меня не обмануть. Покажите мне контракт в России. Я всегда говорил: сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться", — цитирует Костю Цзю РЕН ТВ.

Тим и Костя Цзю

Отметим, что сейчас на счету Тима Цзю 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.

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Сам Костя Цзю также отозвался о победе сына в первом раунде: "Думаю, Тим нашел, как справляться с давлением. На спине даже написано "Цзю 2". Давление огромное, ожидания людей высоки..."

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