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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Мелковаты! Я б не брал": Ломаченко разочаровал уловом на границе с Румынией

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 октября, 18:17
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Перед началом подготовки к поединку с африканцем Ричардом Комми Василий Ломаченко устроил охоту на судаков
Ломаченко после рыбалки
Ломаченко после рыбалки / Фото: Instagram

После возвращения из Лондона, где Василий Ломаченко болел за Александра Усика в бою с Энтони Джошуа, знаменитый украинский боксер-легковес первым делом отправился на рыбалку.

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Поохотиться на рыбу Ломаченко с друзьями решили в Вилково, на границе с Румынией.

Уловом Ломаченко похвастался в Instagram.

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"Класс – судачок, с него пельмешки – вкусняшки", "Вкусной юшки", – написали под фото одни фолловеры Ломаченко.

"Мелковаты! Я б не брал!", "Мы тоже таких выпускаем", – слегка пожурили Ломаченко другие его подписчики.

Отметим, что уже 11 декабря Ломаченко ждет следующий бой – впервые в карьере на профи-ринге Василий сразится с представителем Африки, Ричардом Комми из Ганы по прозвищу Терминатор.

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Комми vs Ломаченко
Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

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