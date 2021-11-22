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Майк Тайсон избил Бербика в Лас-Вегасе. Смотрите, как это было

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
22 ноября, 12:03
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В этот день Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира в супертяжелом весе. Он нокаутировал Тревора Бербика
Тайсон нокаутировал чемпиона во втором раунде
Тайсон нокаутировал чемпиона во втором раунде / Фото: Getty Images

Ровно 35 лет произошло событие, которое навечно вошло в историю мирового бокса. 22 ноября 1986 года в Лас-Вегасе в ринг вышли действующий чемпион мира по версии WBC Тревор Бербик и претендент Майк Тайсон.

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В первом раунде Бербик пропустил несколько жестких ударов и с атаки преключился на защиту. В концовке раунда Тайсон пробил левый боковой и Бербик с трудом дотерпел до гонга.

В начале второго раунда Майк снова пошел резко вперед и отправил чемпиона в нокдаун. Претендент не сбавлял обороты, правый апперкот и левый хук заставили Тревора потерять чувство ориентации. Он с трудом поднялся, но неуверенно стоял на ногах. Рефери остановил бой.

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Майк установил мировой рекорд. В 20 лет он стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе.

За этот бой Тайсон заработал 1,5 млн долларов, а Бербик – 2,1 млн.

Ранее мы писали, что Майк Тайсон занимался сексом перед боем, чтобы не убить соперника.

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