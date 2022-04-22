"Мариуполь – это преступление похуже Бучи и Бородянки": Кличко обратился к западным странам

Бывший украинский боксер просит у цивилизованного мира помочь с эвакуацией мирного населения из Мариуполя

Владимир Кличко призвал спасти мариупольцев от оккупантов

Мариуполь продолжает оставаться главной горячей точкой в войне России против Украины. Оккупантам массово уничтожают мирное население города, а также бомбят завод "Азовсталь", где скрываются люди.

По мнению экспертов, спасти Мариуполь от исчезновения могут лишь западные страны, которые в состоянии помочь с эвакуацией населения. Свое обращение к миру в связи с ситуацией на берегу Азовского моря записал бывший боксер Владимир Кличко.

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"Ситуация в Мариуполе становится все более трагической и болезненной. Орки штурмуют и уничтожают всеми силами "Азовсталь", который наши бойцы мужественно защищали почти 2 месяца. Но сегодня в Мариуполе много мирных жителей, детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть разрушенный город. Наши герои-бойцы еще раз обращаются к цивилизованному миру с призывом приложить всех усилий для обеспечения гарантий безопасного выхода мирных жителей с территории "Азовстали". А также военный гарнизон для эвакуации пораненных и тел погибших украинских защитников. Украинские солдаты не собираются сдаваться.

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Мариуполь – это рана на сердце Украины и всего цивилизованного мира. Люди, которых буквально держат в заложниках, умирают с голода в подвалах и под обстрелами. Жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора. И это происходит в ХХІ веке в центре Европы! Сегодня мир должен понять, что Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. И сейчас орки пытаются спрятать в Мариуполе всю дикость и зверства, которые они там наделали".

Ранее Владимир Кличко потребовал от западных стран поставить больше оружия Украине. Экс-спортсмен напомнил, что наша страна защищает европейские ценности.