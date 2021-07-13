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Лысый Усик под песню Вакарчука превратился в Месси (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
13 июля, 14:55
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Украинский боксер отметился шикарный футбольной техникой – с ногами у него полный порядок, а в предстоящем бою с Джошуа узнаем, как обстоит дело с кулаками
Коллаж - "Сегодня"
Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Александр Усик сменой имиджа не ограничился. Во время сегодняшней тренировки боксер, постригшийся наголо, попробовал себя в другом виде спорта.

Занимаясь на крытых теннисных кортах, Усик подхватил маленький массажный мячик, и под песню "Без тебе мене нема" Океана Ельзи принялся жонглировать им, мастерски набивая подъемом и коленом. Ну, если это был не украинский Месси, то, как минимум, Роналдиньо!

Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Не стоит забывать, что прежде чем сосредоточиться на боксе, Усик занимался футболом в школе Таврии.

"Я играл в полузащите. Для того чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал ранее Усик

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Напомним, что поединок Александра Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, по словам промоутера Эдди Хирна, должен состояться 25 сентября. Но контракт на бой все еще не подписан.

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