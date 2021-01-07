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Лучший нокаут 2020 года в боксе: авторитетный сайт сделал выбор

7 января, 14:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Редакторы BoxingScene оценили усилия Александра Поветкина в бою с Диллианом Уайтом

Спортивные ресурсы продолжают подводить итоги 2020 года. Сегодня популярный сайт BoxingScene сделал свой выбор лучшего нокаута минувшего года. Лауреатом журналисты издания назвали российского супертяжеловеса Александра Поветкина, который досрочно завершил бой с темнокожим британцем Диллианом Уайтом. На нашем сайте также велось голосование за лучший нокаут 2020 года.

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Поединок прошел в Англии без зрителей еще в августе. Тогда Уайт дважды отправлял соперника в нокдаун, но тот приходил в себя. А в пятом раунде короткий удар "Русского витязя" левой рукой вырубил британца. Вспомним, как это было.

Соперники собирались снова встретиться в конце 2020-го, но 41-летний Александр заболел коронавирусом. С тех пор он носит титул временного чемпиона WBC. Обладателем же основного пояса является британец Тайсон Фьюри, который нынче договаривается об объединительном бое с соотечественником Энтони Джошуа. Кстати, среди нескольких претендентов на главный свой приз ресурс BoxingScene отметил и декабрьский нокаут Джошуа, когда чемпион защитил титулы по трем версиям в "файте" с болгарином Кубратом Пулевым.

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Тем временем Редкач высказался, кто вернет Крым Украине.

Смотрите, как украинец Иван Голуб нокаутировал соперника:

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бокс лучший нокаут Александр Поветкин Энтони Джошуа 2020 Диллиан Уайт
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