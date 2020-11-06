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Лучший боксер современности ушел от промоутера и готовится провести первый бой за год

6 ноября, 23:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер судился с промоутером из-за отсутствия боев

Лучший боксер современности мексиканец Суль Альварес разорвал контракт с промоутерской компанией Golden Boy, которую возглавляет Оскар Де Ла Хойя. Ранее Чемпион мира в четырех весовых категориях обвинял промоутера в том, что он специально не организовывает ему бои и требовал компенсацию в 280 миллионов евро.

"Позволю себе сообщить боксерскому сообществу и всем нашим болельщикам, что 6 ноября Канело становится свободным агентом. И мы готовы продолжить боксерскую карьеру. Мы очень усердно работали, чтобы быть в отличной форме к бою в этом году, и он будет", – сообщил менеджер и тренер Сауля Эдди Рейносо в интервью bjpenn.com.

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Тренер обещает в ближайшее время назвать дату следующего боя, а также имя соперника. Ранее сообщалось, что Альварес должен провести бой с турецким боксером Авни Йылдырымом за вакантный пояс во втором среднем дивизионе.

В последний раз Альварес выходил на ринг еще в ноябре 2019-го, когда победил россиянина Сергея Ковалева.

Смотрите, как тренируется Василий Ломаченко:

Как тренируется Василий Ломаченко

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бокс Сауль Альварес Оскар Де Ла Хойа

Источник: Сегодня|Спорт

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