Лучший боксер мира потребовал компенсацию в 280 млн за отсутствие боев и тут же получил соперника

Титул WBC оказался вакантным после того, как Дэвид Бенавидес не вписался в лимиты весовой категории

Лучший боксер вне зависимости от весовых категорий, мексиканец Сауль Альварес не успел подать в суд на своего промоутера с требованием выплатить 280 миллионов долларов, как ему тут же нашли соперника. WBC объявил, что Альварес должен провести бой с турецким боксером Авни Йылдырымом за вакантный пояс во втором среднем дивизионе.

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Boxingscene.com сообщает, что сторонам боксеров дали время договориться о дате поединка до 21 сентября. В противном случае право организовать бой будет выставлено на торги.

Альварес стал претендентом на вакантный титул из-за своего статуса франчайзингового чемпиона WBC. Титул WBC остался без владельца 15 августа, когда Дэвид Бенавидес победил Алексиса Ангуло, но перед этим провалил взвешивание и поединок был переведен в статус нетитульного.

Если бы Бенавидес вписался в рамки весовой категории и сохранил титул, то именно он был бы соперником Йылдырыма. Их поединок хотели организовать еще в начале года, но тогда встречу пришлось отменить из-за травмы у турка, а Бенавидес получил право на добровольную защиту против Ангуло.

Йылдырым одержал на профессиональном ринге 21 победу и две встречи проиграл, в том числе и Энтони Дирреллу в предыдущем поединке за этот же пояс. Интересно, что турок не входит в рейтинги боксеров второго среднего веса на сайте boxrec.com.

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В последний раз Альварес выходил на ринг еще в ноябре 2019-го, когда победил россиянина Сергея Ковалева. В дальнейшем пандемия коронавируса и проблемы с поиском соперников не позволили организовать бой Альваресу, однако он увидел в этом вину своего промоутера и телетранслятора, поэтому подал иск.

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