"Лопес жевал жвачку перед Ломаченко, скрывая бздло": физиогномист расшифровал лица боксеров перед боем

Эксперт по лицам Григорий Семчук объяснил, почему для Лопеса этот бой - вопрос жизни и смерти, а для Ломаченко - лишь тренировка

"Если оценивать всю динамику отношений Лопеса и Ломаченко, то можно сказать, что у Лопеса нет уверенности. Он слабый. Он конкретно боится Ломаченко". К такому выводу пришел физиогномист Григорий Cемчук, проанализировав для "Сегодня" поведение соперников перед предстоящим боем в Лас-Вегасе. Смотреть Ломаченко – Лопес онлайн можно на нашем сайте.

Реклама

С помощью Григория Семчука, который по лицу и движениям человека определяет его внутреннее состояние, мы разобрали все три публичные встречи Ломаченко с Лопесом, которые предшествовали бою.

Первая – встреча Лопеса с Ломаченко в ринге 14 декабря прошлого года, сразу после того, как Лопес нокаутировал Комми и стал претендентом на бой с украинцем.

Вторая – встреча Ломаченко с Лопесом в студии ESPN 14 октября 2020 года, за три дня до боя.

INSTAGRAM

Третья – встреча Ломаченко с Лопесом на взвешивании и дуэли взглядов непосредственно накануне боя.

INSTAGRAM

ДУЭЛЬ ВЗГЛЯДОВ: "ЗА ЖВАЧКОЙ ЛОПЕСА СКРЫВАЕТСЯ БЗДЛО"

"Придя на взвешивание, Лопес жевал жвачку, – первое, на что обратил внимание физиогномист Григорий Семчук. – С точки зрения диагностики, это желание придать себе крутость, уверенность. Это понтовитость, за которой самой силы нет. Это как мальчик, который выбежал на передовую, заявил о себе, а теперь испугался, что перед ним действительно очень сильный боец"

"Жвачка Лопеса – это слабость. Если говорить о мимике, то на лице есть желваки – мышцы, которые держат нижнюю челюсть и отвечают за волю, выносливость, за то самое умение сцепить зубы, когда тяжело. Мы их накачиваем по ходу всей жизни, как бицепс. Так вот, есть люди, которые постоянно заряжены, постоянно на адреналине, как Алекс Фергюсон. На этом адреналине Фергюсон фигачил всех, кто попадался ему на пути. Для него не проблема была запустить бутсой Бекхэму по голове. Да, он очень любил жевать жвачку в "Манчестер Юнайтед". Но это не было проявление трусости. Фергюсон на жвачке постоянно сидел, с ее помощью он попросту сбрасывал лишний адреналин. А у Лопеса это – ситуативное. Он пришел со жвачкой – с такой бравадой, типа, мне все по фигу. На самом деле за этим стоит бздло. Лопес боялся встречи с Ломаченко, дуэли взглядов с ним, и за счет жвачки пытался это компенсировать"

Реклама

"Вася ведет себя как локомотив, который идет по своему пути и имеет потенциал, чтобы планомерно двигаться дальше. А Лопес движется рывками, у него нет такой мощи, уверенности и потенциала на работу вдолгую. Он настраивается на вспышку, взрывается на адреналине и потом гаснет. Потом снова идет на вспышку"

"Когда Лопес и его отец наезжают на Ломаченко, грозят убить его в ринге и называют "с**кой", они не Василия пытаются задеть. Это они сами себя так накручивают, идет конкретная накачка адреналином. Лопес максимально сжигает мосты, чтобы не было куда отступать, чтобы в ринге драться не на жизнь, а на смерть. Но это стиль слабого человека. Он показывает недостаток уверенности. Сильный не будет раньше времени рвать на себе рубаху"

"Лопес истерит так вовсе не потому, что пытается раскрутить бой. За этим скрывается слабость, причем конкретная"

"Этот конкретный бой для Васи не имеет никакой роли с точки зрения дальнейшего движения. Грубо говоря, если он проиграет, то примет эту неудачу и пойдет дальше. Это не будет для него точкой бифуркации, какого-то кардинального перелома в жизни. У него есть сила, потенциал, он идет дальше. Бой с Лопесом для него, условно говоря, как тренировка"

"А для Лопеса это – как жизнь или смерть. Слишком высоко подняты ставки: или виннер или лузер – среднего не дано. Он на таком жестком распутье, и если он Васе проиграет, это может его сильно надломить: выиграл – я суперсчастливый, проиграл – у меня суицидальное состояние"

Реклама

Ломаченко vs Лопес / Фото: Instagram

"Лопеса и дальше будут накручивать, перекачивая истерику в адреналин, настраивая, что нужно выйти в ринг и умереть. Но против Васи это не работает, он спокоен, как удав, смотрящий в глаза кролику, которого съест. Знаете, месть – блюдо, которое надо подавать холодным. Так и тут. Вася подводит Лопеса под конкретную п**дюлину. Он его просчитал – и чем дальше, тем глубже затягивает его в ловушку. Лопес все больше и больше боится Васю, а Ломаченко просто тащится от этого, мол, ты – мой, я тебя уже раскусил, никуда ты уже из моих лап не денешься"

Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

ВСТРЕЧА В СТУДИИ: "БРОВИ ЛОПЕСА – КАК У АБРАМОВИЧА"

"Если вспомнить их брифинг за три дня до боя, то Вася сидел такой спокойный, сосредоточенный с четким взглядом. А у Лопеса взгляд постоянно был потерянным – бегающие глаза, словно он не понимает, куда он попал. А еще у него очень часто брови шли вверх. Такой жест удивления придурковатого типа, когда брови вскидываются вверх как крыша домика. Это означает, что у Лопеса срабатывает комплекс крутого пацана, у которого нет понимания того, что может быть и негативный сценарий", – продолжает физиогномист Григорий Семчук

"У Васи, когда он отвечает на вопросы, брови хмурые и они не двигаются. Это состояние максимального настроя на любой возможный сценарий. Грубо говоря, он рассматривает даже самые негативные варианты – что можно проиграть нокаутом, стать калекой. Ну, условно говоря. Он рассматривает ситуацию во всех возможных вариациях"

Реклама

"Лопес же с поднятыми бровками настроен только на позитив, что он Васю вырубит, что он будет чемпионом. Он не рассматривает вероятности того, что его будут бить со страшной силой. Если что-то пойдет не так по ходу боя, он уже не перестроится. Поэтому поражение еще сильнее сломает его как бойца. Это как... Приведу вам пример из истории. Когда Абрамович вместе с Березовским выбрали Путина временным и, как они думали, более лояльным правителем, который будет их марионеткой, которым они думали управлять. А что получилось? Один пошел в петлю, другой – футболом заниматься. У Абрамовича потом брови оказались на лбу. Мол, как же так можно было не угадать? Я ж такой классный – и такую промашку дал"

"Вот у Лопеса – такое же. Гордыня. Дескать, я крутой пацан, у меня 15 кряду побед. Ну как я могу проиграть? И будет очень интересно наблюдать за тем, как он будет перебаривать то, что его будут банально дубасить"

Ломаченко и Лопес / Фото: YouTube

ВСТРЕЧА В РИНГЕ В ДЕКАБРЕ 2019-ГО: "ЛОПЕСА ОПУСТИЛИ"

"Тогда Лопес был опущенный, потому что он выиграл бой у Комми, а на ринг в качестве суперзвезды вышел Вася. Негодование Лопеса можно было понять. Вася его затмил. И Лопесу это конкретно не понравилось. Это когда у кого-то день рождения, а приходит другой человек, который забирает все внимание к себе. Этот жест промоутеров, продававших таким образом будущий бой Лопес – Ломаченко, был очень некрасивым по отношению к Теофимо. А Вася, получается, вышел купаться в овациях и тащился от того, что перекрывает своей харизмой этого парня", – отметил, комментируя самую первую публичную встречу боксеров, физиогномист Григорий Семчук

Физиогномист Григорий Семчук. Фото corvus.com.ua

Читайте также: Леоненко о бое Ломаченко – Лопес: "Даже мои коты знают, что Вася его забьет"

Напомним, букмекеры называют украинца фаворитом предстоящего боя за звание чемпиона мира в легком весе. Однако Лопес обещает нокаутировать Ломаченко в течение трех раундов.

Смотрите, как Ломаченко и Лопес перед боем сдавали тест на коронавирус

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Теофимо Лопес, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама