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Лопес сказал, на какое место ставит Ломаченко и почему с ним не хотят драться

10 января, 13:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой американец считает, что только он способен победить украинского боксера

Вчера стало известно, что обидчику Ломаченко назначили нового соперника с угрозой лишения титула. Однако абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес считает, что может и не встретиться с австралийцем Джорджем Камбососом.

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23-летний уроженец Гондурса хотел бы сорвать куш в 10 миллионов долларов, ведь ему уже нарисовали перспективы боя на стадионе в Австралии. Однако коронавирус и карантинные требования властей могут изменить планы Лопеса. Пока что Теофимо продолжает наслаждаться своей победой.

В очередном интервью "янки" еще раз уколол Василия, но в то же время высказал уверенность, что никто больше не может победить украинца. Его слова приводит boxingnews24.com:

"Лома не умеет проигрывать. Он ни разу не проигрывал в профи, ведь в бою с Салидо судьи приняли неправильное решение. А в любителях потерпел лишь одно поражение при 396 победах. Он говорит о подкупе судей, но ему просто нужно вернуться в спортзал и сосредоточиться на том, что делать дальше.

Думаю, он может остаться в легком весе и победить других ребят. Однако они не собираются драться с Ломаченко. Эти парни его боятся и не без причины. Они счастливы, что Теофимо сделал эту работу и они могут беспокоиться о других вещах – например, о боях друг с другом".

При этом Лопес поставил Василия на второе место в своем рейтинге категории до 135 фунтов (до 61,2 кг), а в пятерку также включил Джервонту Дэвиса, Девина Хейни и Райана Гарсию.

Тем временем, Ломаченко назвал следующего желаемого соперника.

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Смотрите, как Василий проводит тренировки:

Как тренируется Василий Ломаченко

Недавно отец Лопеса высказался о реванше с Ломаченко.

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