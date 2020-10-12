Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)

Менее недели остается до одного из самых интригующих поединков в мировом боксе в 2020 году. Уже в ближайшую субботу в Лас-Вегасе встретятся Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Промоутеры боксеров продолжают проводить раскрутку "мегафайта". Ранее Ломаченко опубликовал "брутальную" афишу боя с Лопесом.
Компания TopRank решила добавить на постер отцов-тренеров Васи и Тео, подчеркивая, что это противостояние не только самих бойцов, но и их наставников. К тому же Лопес-старший довольно активно и грубо высказывался об украинце. Интересно, что при этом глава TopRank Боб Арум назвал Анатолия Ломаченко лучшим тренером мира.
Также на страничке TopRank в Instagram появилось довольно эмоциональное видео. В анонсе Василий даже заговорил по-английски, рассказав, что положит на весы все свое мастерство. А вот его оппонент в прямом и переносном смысле наплевал на опыт и достижения Ломаченко-младшего.
Ждать развязку осталось недолго. Кстати, минувшей ночью Редкач жестко высмеял Ломаченко футболками с патриархом.
Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом:
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