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Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем чемпионов (видео)

12 октября, 11:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Перед встречей украинца и американца на афише сделали важное изменение

Менее недели остается до одного из самых интригующих поединков в мировом боксе в 2020 году. Уже в ближайшую субботу в Лас-Вегасе встретятся Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Промоутеры боксеров продолжают проводить раскрутку "мегафайта". Ранее Ломаченко опубликовал "брутальную" афишу боя с Лопесом.

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Компания TopRank решила добавить на постер отцов-тренеров Васи и Тео, подчеркивая, что это противостояние не только самих бойцов, но и их наставников. К тому же Лопес-старший довольно активно и грубо высказывался об украинце. Интересно, что при этом глава TopRank Боб Арум назвал Анатолия Ломаченко лучшим тренером мира.

INSTAGRAM

Также на страничке TopRank в Instagram появилось довольно эмоциональное видео. В анонсе Василий даже заговорил по-английски, рассказав, что положит на весы все свое мастерство. А вот его оппонент в прямом и переносном смысле наплевал на опыт и достижения Ломаченко-младшего.

INSTAGRAM

Ждать развязку осталось недолго. Кстати, минувшей ночью Редкач жестко высмеял Ломаченко футболками с патриархом.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/
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