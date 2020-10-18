Лопес и Ломаченко узнали результаты теста на COVID-19: состоится ли бой в Лас-Вегасе

По Киеву чемпионский поединок запланирован на утро 18 октября

За 12 часов до боя чемпион мира WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладатель пояса IBF Теофимо Лопес (15-0, 13 КО) получили результаты финального теста на коронавирус. Наличие инфекции у бойца могли перечеркнуть месяцы подготовки, однако и украинец, и американец успешно преодолели последний барьер на пути к объединительному поединку.

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Как сообщил в своем Twitter журналист издания BoxingScene Кит Айдек, обоих боксеров допустили к бою после прохождения заключительного теста на COVID-19.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Top Rank Instagram

"Василий Ломаченко, Теофимо Лопес и остальные 12 бойцов, которые должны боксировать этой ночью, прошли заключительные тесты на COVID-19. Бой Лома – Лопес состоится!", – написал Айдек.

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Поединок пройдет ранним утром 18 октября по киевскому времени. А мы писали где смотреть бой Ломаченко – Лопес и когда начало.

Ранее мы также сообщали, что соперник Ломаченко во время теста на коронавирус флиртовал с медсестрами в образе проповедника.

Смотрите, как Ломаченко перед боем сдавал тест на COVID-19

Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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