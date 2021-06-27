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Лопес даст реванш Ломаченко! Возможно, уже в этом году

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 июня, 09:20
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Отец американского боксера считает, что уже в декабре может состояться повторный поединок с украинцем, который проиграл свои титулы в октябре 2020 года
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко
Теофимо Лопес - Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Знаменитый украинский боксер легкого веса сегодня утром добыл очередную убедительную победу. Смотрите обзор боя Ломаченко – Накатани и видео нокаута. Бывший чемпион мира просто деклассировал японца и теперь хочет вернуть свои пояса.

Василий не стал откладывать дела в долгий ящик – Ломаченко после Накатани требует реванша с Лопесом. Обидчик спортсмена из Одесской области, думается, все же согласится выйти второй раз против него. По крайней мере, Теофимо Лопес-старший – отец и тренер чемпиона – в комментарии в Лас-Вегасе высказал вероятность, что реванш возможен уже в этом году, и даже поаплодировал работе нашего бойца. Видео его слов появилось в Twitter:

"Потрясающая, потрясающая работа Василия. Я и раньше говорил, что Накатани – высокий, длиннорукий, но медленный. Ломаченко смог приспособиться и держал нужную дистанцию. В его исполнении получился великолепный бой.

Мой сын будет биться в августе, а затем по контракту с Top Rank – в декабре. А затем мы сделаем то, что ждет весь мир. На этот раз это будет легче. Конечно, речь идет о реванше. Возможно, уже в этом году. Но посмотрим, как мой сын будет себя чувствовать. Возможно, он перейдет в вес 140 фунтов, но в категории до 135 фунтов собирается провести еще два боя: с Камбососом и Ломаченко".

Напомним, сейчас украинец выступает в легком весе (до 135 фунтов – до 61,2 кг). Его принципиальному сопернику, Теофимо Лопесу, предстоит защитить свои пояса 14 августа в бою с австралийцем Джорджем Камбососом.

Теофимо Лопес со своим отцом
Теофимо Лопес со своим отцом / Фото: Instagram

Читайте также: статистика ударов боя Ломаченко – Накатани.

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