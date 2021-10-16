Ломаченко заставили раздеться в Одессе

Напомним, поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".
"Обнял вас, достойные… До встречи!" – написал у себя в Instagram Ломаченко.
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Отметим, что перед отлетом в США Ломаченко поймал щуку в одном из водоемов Одесской области. Фолловеры сразу принялись шутить, что Васе впору загадывать желание – например, победит Комми.
Напомним, что Ричард Комми – первый африканский соперник Ломаченко на профи-ринге. Ему 34 года, он на год старше Василия.
В активе африканца по прозвищу Терминатор – 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях. В последнем бою ганец одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.
Ранее оба – как Ломаченко, так и Комми – проиграли Теофимо Лопесу.