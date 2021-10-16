Ломаченко заставили раздеться в Одессе

Раздеться Василию пришлось в Международном одесском аэропорту – когда он проходил рамку металлоискателя перед отлетом в США для подготовки к бою с Ричардом Комми

Василий Ломаченко готов к новым большим боям / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

"Обнял вас, достойные… До встречи!" – написал у себя в Instagram Ломаченко.

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Отметим, что перед отлетом в США Ломаченко поймал щуку в одном из водоемов Одесской области. Фолловеры сразу принялись шутить, что Васе впору загадывать желание – например, победит Комми.

Ломаченко с уловом / Фото: Instagram

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Напомним, что Ричард Комми – первый африканский соперник Ломаченко на профи-ринге. Ему 34 года, он на год старше Василия.

Ричард Комми / Фото: Getty Images

В активе африканца по прозвищу Терминатор – 30 побед (27 нокаутом) при трех поражениях. В последнем бою ганец одолел нокаутом доминиканца Джексона Маринеса.

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Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Ранее оба – как Ломаченко, так и Комми – проиграли Теофимо Лопесу.