Ломаченко задвигают! Сопромоутер Усика назвал следующего соперника Камбососа

После победы над Теофимо Лопесом австралийцу Джорджу Камбососу готовят бой с еще одним американцем – непобедимым Девином Хейни

Хейни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Свой следующий поединок австралиец Джордж Камбосос, сенсационно одолевший Теофимо Лопеса, проведет не против Василия Ломаченко, а против Девина Хейни.

Таков план промоутера Камбососа Эдди Хирна, который является и сопромоутером Александра Усика.

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В поединке с Хейни Камбосос, добывший пояса WBA, IBF и WBO, мог бы добавить к своей коллекции титул WBC, которым владеет непобедимый Девин.

"Конечно, мы бы хотели организовать бой за все пояса с Девином Хейни. Это большой бой, однако Девину для начала необходимо победить Джо Диаса 4 декабря".

"Посмотрите, что происходит – аутсайдеры побеждают. Поэтому Девину лучше сосредоточиться. Я был бы рад привезти его в Австралию", – приводит слова Хирна Fightnews.

Девин Хейни

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что не исключен бой Джорджа Камбососа против Василия Ломаченко – украинцу уже даже напророчили в нем победу. Правда, перво-наперво 11 декабря Васе нужно справиться с Ричардом Комми.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Однако австралиец может отказаться от встречи с Васей на данном этапе, памятуя предупреждение Лопеса-старшего: "Ломаченко съест и Хейни, и Дэвиса. Он съест любого в легком дивизионе. Но если они подождут два-три года, это будет уже совсем другая история".