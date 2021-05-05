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Ломаченко вышел на пляж с гигантским мячом: из-за травмы

5 мая, 14:07

Олег Люлька Олег Люлька

Украинский боксер наращивает силовую мощь перед американским поединком с японцем Накатани, до которого остается меньше двух месяцев

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Василий Ломаченко, которому 26 июня в Лас-Вегасе предстоит первый после поражения от Теофимо Лопеса бой против японца Масаеси Накатани, активизировал свою подготовительную работу.

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Недавно Ломаченко показал, какими ударами собирается уложить японца.

А теперь Василий взял в руки огромный мяч, наполненный песком (медбол), и отправился с ним на пляж, чтобы потренировать там свои ловкость, координацию и силу.

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Обросший щетиной Ломаченко даже попытался поиграть этим тяжелым мячом в баскетбол, бросив его в воображаемое кольцо. Получилось похоже на трехочковый!

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Отметим, что медбол не оказывает сильное давление на связки и суставы, поэтому тренировки с ним более безопасны для спортсменов после травм. Ломаченко же, напомним, бой с Лопесом проводил с повреждением, и сразу после него боксеру сделали операцию на плече.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official
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/ Фото: Instagram

Добавим, что букмекеры уже обнародовали котировки на бой Ломаченко – Накатани. Вероятность выигрыша поединка украинцем оценивается в 85 процентов.

Как тренируется Василий Ломаченко

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