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Ломаченко обещает держать Лопеса глубоко под водой без кислорода

16 октября, 22:40

Елена Павлова Елена Павлова

Менеджер Василия рассказал, что украинец готов сделать больно Теофимо

Менеджер Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгис Климас заявил, что украинский чемпион мира по трем версиям настроен причинить боль Теофимо Лопесу (15-0, 12 КО) в ринге. Бой аккерманского Хайтека и американского обладателя пояса IBF состоится в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. А Денис Беринчик прогнозирует "роковой бокс" в бою Ломаченко – Лопес.

"Ломаченко сказал, это не мои слова, это он сказал: "Я затащу его на глубокую воду. Я буду держать его под водой без кислорода так долго, как смогу". Он сказал, что если сможет сделать Лопесу больно, то сделает. Думаю, в этом поединке мы увидим кое-что особенное. Я знаю, что Ломаченко ждет этого с нетерпением", – цитирует Климаса The Ring.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Напомним, что зрителей не пустят на бой Ломаченко – Лопес, а семьи бойцов пройдут проверку.

Мы также писали, что украинский чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко – Лопес. Тарас Шелестюк считает, что поединок продлится все 12 раундов и принесет успех Василию.

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Ранее звездный игрок НБА сделал ставку на Лопеса. Дамиан Лиллард из "Портленда" верит в победу американского боксера.

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Ломаченко, тест на коронавирус Видео: Top Rank Instagram

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боксер Василий Ломаченко Эгис Климас Теофимо Лопес Легкий вес
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