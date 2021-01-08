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"Ломаченко, у нас нет вакансий для папы": ответ статистиков украинскому боксеру

8 января, 14:48

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дэн Каноббио потроллил Василия насчет необъективного подсчета ударов в бою с Лопесом

Никак не утихнут страсти вокруг объединительного боя в легком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко. Бывший чемпион после длительного молчания дал большое интервью, в котором бросил тень сомнения на действия и судей, и статистиков. Кстати, на днях Лопес жестко указал Ломаченко его место.

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Василий говорил, что он и его тренер-отец Анатолий были удивлены подсчетом ударов. Мол, американец просто касался его перчатками, а ему уже добавляли удар. Например, Ломаченко-старший насчитал 150 ударов, которые получил сын, а CompuBox – 180. От компании украинскому боксеру ответил в соцсетях репортер Дэн Каноббио.

Сначала он потроллил Василия насчет того, что его папа беспристрастен, пошутил, что для него у компании, к сожалению, нет вакансий. Вспомним, что в свое время Лому ставили на первое место и никто из его команды этим не возмущался. Затем Дэн адресовал Васе пять замечаний.

  1. Пересчет ударов твоим папой не делает его беспристрастным.
  2. Судьи у ринга не могут видеть статистику.
  3. Ты проиграл.
  4. Ты прошел точку, за которой должно быть стыдно.
  5. Возвращайся в вес 130 фунтов.

При этом Каноббио отдал должное бывшему чемпиону и привел статистику, по которой количество его ударов как выпущенных, так и достигнувших цели – наивысшее в легком весе.

Тем временем Джервонта Дэвис угрожает сломать Ломаченко и нокаутировать.

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Вспомним, что говорили Михаил Завьялов и Олег Кудеров о поражении Василия:

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко

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статистика бокс Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко Теофимо Лопес
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