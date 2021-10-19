19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко спасли от нокаута: громкое обвинение легенды

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
19 октября, 15:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отец Теофимо Лопеса считает, что у его сына украли досрочную победу в поединке с украинцем в октябре прошлого года
Ломаченко - Лопес
Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Спустя год после победы Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко отец и тренер американского боксера Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын должен был выиграть не единогласным решением судей, а нокаутом.

Но, по мнению отца Лопеса, его сына лишил этого удовольствия рефери – судья из Невады Расселл Мора.

Реклама

Мора – легенда боксерского судейства, именно он был третьим в ринге во время недавнего боя Фьюри – Уайлдер.

"Мы могли победить украинца нокаутом, но рефери спас его задницу, когда приостановил бой на 10 секунд. Ломаченко повезло"

"Тот удар по корпусу, который мой сын нанес в последних раундах, потряс Ломаченко, и они приостановили бой. Теофимо мог завалить его прямо там. Это было чистое попадание по корпусу, там прошла двоечка. Удар пришелся прямо в область чертового пояса, но Ломаченко притворился, будто ему попали ниже. Вы сами это видели", – приводит слова Теофимо Лопеса-старшего Fightnews со ссылкой на канал The Fighter's Voice.

Фото: TopRank
Фото: TopRank

Реклама

Мора и Лопес. Фото – Getty Images

Хотя сам Ломаченко считает себя жертвой судей. Пересмотрев бой с Лопесом несколько раз, Василий заявил, что должна была быть ничья.

"Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно, честно. Я точно знаю, что это была чья-то игра", – заявил Ломаченко, который свой следующий бой проведет 11 декабря против Ричарда Комми.

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Реклама

Отметим, что Лопес отказался дать Ломаченко реванш, несмотря на обещание отца американского боксера провести повторный бой с украинцем после июньской победы Василия над Накатани.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять